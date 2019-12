Tre studenti di 15-16 anni si ubriacano a scuola e finiscono in ospedale: «Non si reggevano in piedi»

Martedì 17 Dicembre 2019, 16:28

, si sono ubriacati a scuola, forse durante la ricreazione, e sono finiti in ospedale, al pronto soccorso del Galliera accompagnati da insegnanti e genitori. I tre giovani, raccontadopo aver bevuto un superalcolico acquistato in un supermercato. Pensavano che nessuno se ne accorgesse, ma si sono sentiti male e sono stati scoperti.Da quanto appreso, uno dei giovani avrebbe dichiarato ai sanitari che non era la prima volta che consumava alcolici, ma di averne già provati in una discoteca del ponente cittadino. L'ospedale Galliera, seguendo con rigore il protocollo, ha segnalato il caso all' autorità giudiziaria competente e non è escluso che, già nelle prossime ore, vengano ascoltati alcuni testimoni dell' accaduto. «La scuola non ci ha ancora dato comunicazione formale dell'accaduto, sicuramente procederemo con tutti gli accertamenti del caso», afferma Loris Perotti, direttore dell' ufficio scolastico regionale.«Si tratta di studenti minorenni che frequentano un liceo del centro - ha spiegato il primario del pronto soccorso del Galliera Paolo Cremonesi -.La ragazza è stata dimessa dopo poche ore, mentre i due ragazzi sono rimasti da noi per tutto il giorno. Le loro condizioni non sono preoccupanti: si tratta senza dubbio di una bravata». «L' episodio, però, deve far scattare un campanello d'allarme a famiglie e scuola. Sono necessari programmi mirati, in modo che anche studenti così giovani siano consapevoli dei danni che può provocare l' abuso di alcolici. I ragazzi vanno controllati, ma soprattutto informati in modo preciso. Le forze dell' ordine, poi, dovrebbero eseguire controlli ancora più accurati su market e locali notturni che vendono alcolici a minorenni. Episodi del genere non dovrebbero accadere».