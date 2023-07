Sciopero treni 13 luglio, «nessun margine per revocarlo»: così i sindacati dopo l'incontro con Salvini.

di Redazione web

Sciopero dei treni del 13 luglio, «nessun margine per revocarlo»: così i sindacati dopo l'incontro con Salvini. E il ministro convoca un tavolo per evitare lo sciopero nei trasporti. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni nel settopre dei trasporti. Allo stesso tempo - si legge in una nota del Mit - Salvini ha convocato al Mit un tavolo per consentire a datori di lavoro e sindacati di confrontarsi con l'auspicio di un'intesa».

Scioperi a raffica, treni e aerei a rischio: il 13 si ferma il personale di Trenitalia e Italo, il 15 quello degli aeroporti

I sindacati: «Nessun margine per revocare lo sciopero»

«Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso verranno assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come i servizi ferroviari regionali su alcune fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21». È quanto ha sottolineato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra dopo l'incontro oggi dei sindacati con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Sciopero dei treni del 13 luglio

«Le ragioni della mobilitazione e dello sciopero sono tutte da attribuire alla indisponibilità, da lungo tempo, delle aziende, a cominciare da Trenitalia, Ntv, società di handling collegate ai servizi aeroportuali a misurarsi sul terreno delle relazioni sindacali, dell'organizzazione del lavoro, degli investimenti, dell'occupazione e soprattutto del rinnovo dei contratti», ha spiegato Sbarra, secondo il quale le aziende «non hanno dato alcun segnale di disponibilità per riprendere il confronto con il sindacato.

