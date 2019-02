Anche durante la giornata dedicato al voto in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del latte: poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da un commando di almeno tre uomini incappucciati e armati che hanno costretto l'autista ad aprire i rubinetti. Indagano i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA