Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Comune in cui vive lo ha premiato con l’onoreficenza di “cittadino dell’anno”. Lui si chiamae ha appena 18 anni, ma è già un ‘capofamiglia’: un onere dovuto alla sua situazione familiare non facile, con sua madre che soffre di una grave patologia articolare, il padre cardiopatico e la sorellina di 11 anni che ha una sindrome autoimmune.La sua storia è: Roberto, che vive a Spino d’Adda, racconta di aver capito di. «Mia madre faceva sempre più fatica a prepararmi la colazione», racconta: «Ho iniziato a fare ciò che fanno tutte le mamme: di mattina mi sveglio e vado da lei, se sta male resto a casa e non vado a scuola». E poi le bollette, le commissioni, le pulizie, la casa, la cucina.Insomma Roberto fa proprio, compreso aiutare la sorellina con la scuola, andare ai colloqui con i professori, e senza trascurare i suoi di studi: «Quando ho letto i miei voti a tavola (una media dell’8,4, ndr) mamma e papà si sono illuminati. La mia felicità è questa, sono un ragazzo normale». Pochi mesi fa aveva vinto il premio ‘Bontà’, un riconoscimento provinciale, ora il sindaco Luigi Poli lo premia con il ‘Cittadino dell’anno’. A dimostrare che per quanto grandi siano le difficoltà, non siamo mai troppo deboli, né troppo giovani, per superarle.