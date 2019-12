Scontro tra due auto, Emanuele e Giuseppina muoiono insieme al loro cagnolino

Uccise due rapinatori e ne ferì un terzo: gioielliere condannato a 13 anni

Drammatico incidente intorno alle 23 di ieri in Puglia, tra Putignano e Alberobello sulla strada statale 172 dei Trulli: due auto si sono scontrate nei pressi di contrada San Biagio. A perdere la vita una coppia,39 anni edi 55, entrambi di Putignano, morti insieme al loro cagnolino, un pincher, che non ce l’ha fatta dopo il violento impatto.La coppia e il loro cagnolino viaggiavano su una Volkswagen Golf che si è scontrata con un’Audi guidata da un uomo di 44 anni,che è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. L'Audi, secondo una prima sommaria ricostruzione - affermano i siti locali - si è scontrata con la Golf che si stava immettendo sulla statale da una strada laterale. Sul posto per i soccorsi il 118 e i Vigili del Fuoco di Putignano, oltre ai Carabinieri che hanno eseguito i rilievi. La viabilità è rimasta rallentata sul tratto stradale per oltre due ore.