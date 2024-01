Pronto Soccorso, quali sono le app regionali che segnalano i meno affollati e i più vicini

di Redazione web

Con il picco influenzale, i pronto soccorso sono stati invasi da persone bisognose di cure. Ma non tutti sanno che in alcune regioni è possibile monitirare la situazione ancora prima di recarsi in un ospedale. Come? Attraverso delle app specifiche che sono in grado di comunicare, in tempo reale, nelle città italiane.

Cercando sul web - come hanno mostrato anche Le Iene in un loro servizio - è possibile individuare l'app dedicata alla regione di riferimento, ma non tutte hanno la propria. Per esempio Liguria, Abruzzo, Trentino usano i propri siti web per aggiornare la situazione dei loro pronto soccorso. Altre, invece, come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna o Lazio hanno le proprie app.

Le app

In Lombardia c'è «Salutile»: l'applicazione segnala la situazione di tutti i pronto soccorso, individua quello meno affollato. «Pronto soccorso Romagna» è invece quella della regione Emilia Romagna. Anche questa applicazione si rivela precisa, ma così come il Lombardia anche qui i pazienti del pronto soccorso e gli stessi operatori sanitari sembrano non conoscerla. In Veneto c'è l'app «ViviVeneto». Anche in questo caso, infine, «Le Iene» rilevano la precisione del sistema e la corrispondenza tra quanto indicato dall'app e la condizione dei pronto soccorso della Regione.





