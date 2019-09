Fa pipì di nascosto durante la partita, l'arbitro lo vede: giocatore espulso

Sono rimasti tutti a bocca aperta al campo sportivo di Limana (Belluno) ieri 21 settembre durante l’incontro di prima categoria tra la locale squadra del Limana e la Plavis, quando il direttore di gara, Francesco Tortomasi di Castelfranco Veneto, si dirige verso un giocatore che si sta scaldando per entrare e gli sventola il cartellino rosso. La spiegazione arriva al triplice fischio finale. Il giocatore, che veste la maglia della Plavis, si è alzato dalla panchina per riscaldarsi ma un bisogno fisiologico impellente lo costringe a svuotare la vescica. Per fare pipi, quindi, cerca un angolo, lontano dalle tribune e da occhi indiscreti. Un gesto che però non sfugge agli occhi del direttore di gara che decide di espellerlo senza nessun dubbio. Il giocatore, incredulo, lascia il campo di gioco. Intercettato a fine partita, con pudore, preferisce non commentare l'episodio. Un episodio che accomuna i piccoli campioni e le grandi stelle. Stessa sorte toccò ad Inzaghi. A sorprenderlo non il cartellino rosso ma le telecamere di Striscia la Notizia, anche lui intercettato mentre faceva pipi durante gli esercizi di stretching. Domenica 22 Settembre 2019, 19:02

