Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nel: il Ministero della Salute hadal mercato, per un lotto di succhi di frutta al gusto Ace del marchio. Nell’ambito del Piano di Autocontrollo (HACCP) era emersa infatti una possibile presenza di schegge di vetro all’interno delle confezioni.Il richiamo riguarda il lotto LA194 del prodotto Fruttissima Ace da 200 ml, con scadenza ottobre 2019. La bevanda è prodotta dalla società Conserve Italia con sede a San Lazzaro di Savena, nello stabilimento di Massa Lombarda (Ravenna):, il che significa che potrebbero esserci altri clienti che hanno già acquistato il succo di frutta con il vetro all’interno. Per questo il Ministero raccomanda a chi ha acquistato questo prodotto a controllare e nel caso restituire il succo di frutta al punto vendita in cui lo ha acquistato.