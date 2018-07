Ragazzini di 11 e 13 anni sorpresi a rubare in negozio: «Lo facciamo per divertimento»

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PESARO - Rubano alcuni oggetti, vengono scoperti e arriva la polizia. Ma la sorpresa è doppia. Ieri mattina due auto della Polizia erano appostate davanti al negozio Tiger di via Rossini.Due ragazzini, di 13 e 11 anni, italiani, si sono introdotti e hanno rubato alcuni prodotti. Sono stati scoperti dagli addetti che hanno chiamato la Polizia. Una volta sul posto però gli agenti si sono accorti che i due non erano imputabili perché le loro età erano inferiori ai 14 anni e quindi non hanno potuto fare molto. Ma quello che ha lasciato tutti di stucco è un altro. Alla domanda sul perché volessero rubare dei prodotti, comunque non costosi, si sono sentiti dire: “Per divertimento”. “Per provare che effetto fa”.