Cade dalla scala al poligono di tiro dei carabinieri: operaio morto dopo il ricovero, Roberto Conci aveva 46 anni

di Redazione web

È morto l'operaio 46enne rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala mentre eseguiva lavori di manutenzione all'interno del poligono di tiro del 13/o Reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia a Gorizia.

Roberto Conci, di una ditta esterna, era originario del Trentino. L'incidente sul lavoro risale allo scorso 17 gennaio. L'uomo era caduto da una scala, da un'altezza di circa due metri, mentre stava lavorando sui carrelli delle sagome di tiro. L'operaio aveva riportato un trauma cranico facciale. Trasportato inizialmente in ospedale a Gorizia in codice giallo, era stato poi trasferito in elicottero all'ospedale Cattinara di Trieste in codice rosso, dove era stato ricoverato in terapia intensiva fino al decesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 22:12

