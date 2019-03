Donna di 33 anni uccisa in casa, fermato il killer: «Ha agito per motivi passionali»

Unadi 33 anni è statain casa nel Napoletano, a Melito di Napoli. I carabinieri sono intervenuti d'urgenza in via Papa Giovanni XXIII dopo una segnalazione al 112 di colpi d'arma da fuoco. Una volta sul posto, hanno accertato che al quinto piano della palazzina, al civico 49, era deceduta una 33enne incensurata. Il killer, affiliato a un clan di Secondigliano, è stato fermato subito dopo: avrebbe ucciso per motivi passionali.