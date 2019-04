Con la vecchia 500 nel canale pieno ​d'acqua: gli resta fuori solo la testa

Ultimo aggiornamento: 18:04

Questa mattina attorno alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saline aper soccorrere un uomo finito con unaL’automobilista ha perso il controllo della piccola utilitaria, finendo dentro il fossato e, rimanendo immerso nell’acqua stantia per irrigazione. La squadra dei pompieri accorsa da Lonigo ha tagliato la cappotta dell’auto e il volante, riuscendo a liberare l’uomo di Noventa, che è stato posizionato su una barella spianale ed è statp issato a bordo strada. Il personale del suem 118 ha stabilizzato il ferito in stato die trasferito in elicottero in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.