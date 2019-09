Napoli, lo studente 13enne non ammesso a scuola per le treccine: «Le taglio, ma voglio tornare in classe»

Lunedì 16 Settembre 2019, 19:32

Un caso apparentemente infinito, quello dello13enne diche si è visto escludere daa causa delletinte di, giudicate inappropriate al contesto dalla preside. Una vicenda che sta facendo ampiamente discutere tutta Italia, quella che si sta consumando in queste ore a, uno dei quartieri più difficili del capoluogo partenopeo.La preside della, Rosalba Rotondo, era stata inflessibile e aveva negato più volte allo studente di frequentare le lezioni all'inizio del nuovo anno scolastico. «Ha violato le regole, certe cose a scuola non sono ammesse», aveva affermato a più riprese la dirigente scolastica. Ora, però, potrebbe esserci una svolta nel caso: il ragazzo, infatti, ha promesso di tagliare ledella discordia. «Però voglio tornare in classe», ha dichiarato il 13enne alla presenza della preside, dei familiari, di alcuni insegnanti e dei compagni di classe, che lo hanno accolto con un lungo applauso. Lo riporta La Repubblica.Solo domattina, quando il ragazzo tornerà a scuola, sarà possibile sapere se il caso sarà definitivamente rientrato. Una storia incredibile, che ha fatto discutere non solo un intero quartiere e un'intera città, ma praticamente tutta Italia. I genitori degli alunni della scuola si sono divisi, tra chi ha apprezzato l'intransigenza della preside e chi invece ha considerato poco appropriato il comportamento della donna. «Imporre delle regole è molto importante, a maggior ragione qui a», spiegano alcuni. C'è chi però non ci sta: «In un contesto come questo, siamo sicuri che il problema più grande sia l'acconciatura di un ragazzo?».