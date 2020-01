Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola in una sala giochi

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato in vico Vincenzo Valente, periferia Nord di Napoli.



La vittima dell'agguato a Napoli si chiamava Stefano Bocchetti ed aveva dei precedenti penali. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto, Bocchetti - 44enne che sarebbe stato legato a clan dell' area Nord - si trovava all' interno di una sala giochi al livello strada in vico Valente, nel quartiere di Miano, quando è stato raggiunto dai sicari. Numerosi i colpi esplosi contro il pregiudicato. Giovedì 23 Gennaio 2020, 09:12

