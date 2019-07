inferno in autostrada: scoppia un incendio, muore a 41 anni nello schianto

Venerdì 5 Luglio 2019, 21:20

Un altro incidente mortale questa sera alle 20 a Ponte di Brenta (Padova) dopo le due tragedie di Zevio e della A13 , sempre in. Vittima un motociclista in sella ad unache si è schiantato contro una utilitaria di colore rosso condotta da una donna del posto. Nell'impatto lae il centauro è stato sbalzato a oltre 30 metri di distanza morendo sul colpo. Probabilmente l'auto nell'effettuare una svolta ha tagliato la strada al centauro: per lui non c'è stato niente da fare.Inutili i tentativi di rianimare l'uomo sul posto: la vittima è un padovano residente a Noventa.