Valanga in val Senales, morto ex presidente Raiffeisen: Michael Gruener ha guidato la banca per 23 anni

Tragedia, oggi, sulle montagne dell'Alto Adige. Sono un uomo e una donna le due persone travolte e uccise da una valanga in Val Senales. Sotto la valanga in val Senales è morto l'ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino era originario della val Senales e ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato Hanspeter Felder come nuovo presidente. Gruener era uno scialpinista molto esperto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 20:00

