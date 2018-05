Un'altra vittima del relitto della nave "Evdokia": Mauro muore durante immersione

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CHIOGGIA (VENEZIA) - L’colpisce per la seconda volta in due anni: un 56enne padovano,, di, ha perso la vita nei pressi del relitto dove, nel marzo del 2016 era morto il vicentino Giovanni Pretto dopo aver consumato tutta l'aria delle bombole. Se si tratti di malore o di condotta imprudente da parte, lo stabiliranno le indagini. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, in attesa della decisione su un’L’incidente è accaduto verso le 10. Da un gruppo di 11 sommozzatori, a circa 6,5 miglia a sud est del, è partito l'Sos. Un’imbarcazione di soccorso ha portato il 56enne fino a Chioggia, dove è stato trasbordato su un’ambulanza e condotto in ospedale. Ma, poco dopo il suo arrivo, l’uomo è deceduto. Insieme a lui, per l’escursione subacquea, c’era il figlio, mentre la moglie è arrivata poche ore dopo.