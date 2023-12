La moglie si rifiuta di dargli 50 euro per la droga, lui tenta di strangolarla davanti al figlio. Lei si salva colpendolo con una forchetta

di Redazione web

Ha tentato di strangolare la moglie che si era rifiutata di dargli 50 euro per acquistare la droga, e l'ha fatto davanti al figlio minorenne. È accaduto a San Cipriano d'Aversa (Caserta), dove un 35enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere; l'uomo era recidivo, essendo già sotto indagine per un altro episodio di violenza ai danni della moglie commesso nel maggio scorso.

La donna, è emerso, è riuscita a salvarsi colpendo il marito con una forchetta all'altezza dell'orecchio sinistro; la famiglia era infatti a cena. Il 35enne ha quindi mollato la presa e la moglie è scappata rifugiandosi a casa della cognata, che abita nello stesso edificio, avvisando poi i carabinieri.

Quando sono giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno notato l'uomo all'esterno dell'abitazione mentre si stava allontanando e lo hanno fermato; hanno quindi raccolto la denuncia della moglie e lo hanno arrestato.

