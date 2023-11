Maltempo, auto bloccata nel sottopasso allagato: l'automobilista si salva a nuoto, il video choc

di Redazione web

Il sottopassaggio è allagato, ma a borda dell'auto prova comunque a passare e resta incastrato. Per salvarsi esce dalla vettura ed inizia a nuotare. E' accaduto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, dove «le forti perturbazioni sono arrivate ancor prima dell’orario di inizio dell’allerta arancione, dichiarata nel pomeriggio dalla Protezione Civile Regionale».

Allarme maltempo

Nelle ore di pioggia sono state numerose le segnalazioni di strade e scantinati allagati a causa della ingente quantità di acqua caduta in poche decine di minuti. Molti sottopassi erano impercorribili ed alcune strade intransitabili. «La parte più critica si è avuta nelle prime ore della notte, una bomba d’acqua impressionante che ha fatto saltare tutto il sistema delle acque urbane. Fortunatamente il sistema dei torrenti ha retto molto bene, anche grazie al grande lavoro di pulizia che abbiamo fatto nelle scorse settimane insieme a Calabria Verde. Ciò che ci ha creato molte difficoltà è il sistema urbano, due sottopassi allagati di cui sbloccato. In generale ci sono state tante persone che hanno avuto attività e scantinati allagati» ha detto il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi.

Auto in panne

L'uomo rimasto incastrato nella sua auto in panne, ha dovuto nuotare per salvarsi dal sottopasso allagato. È l’immagine che forse più di ogni altra descrive quanto avvenuto ieri a Corigliano Rossano, dove un violento nubifragio ha messo in ginocchio la città con allagamenti in molti quartieri.

L’episodio specifico si è consumato nel sottopasso di contrada Frasso.

