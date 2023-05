Maltempo senza tregua, in Emilia Romagna è ancora allerta rossa. Altre 16 regioni a rischio grandine, vento e temporali

di Redazione web

Non c'è tregua al maltempo. Un nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, prevede dalle prime ore di sabato precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna, in estensione a Campania, Calabria e Sicilia, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Alluvione Emilia-Romagna, identificato l'ultimo corpo: Giordano galleggiava in giardino coperto di fango

Maltempo a Roma, è allerta: sale il livello del Tevere. Banchine chiuse e attività di imbarco sospese

Romagna, i residenti bloccati nelle case nel Ravennate: «Cibo e acqua scarseggiano»

Maltempo, allerta rossa: le regioni

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di sabato allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e parte di Calabria e Sicilia. Allerta gialla valutata in Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e parte di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 07:57

