Litiga con l'ex marito su TikTok, per vendetta assolda cinque uomini per farlo massacrare di botte

di Redazione Web

Aggredito ferocemente con mazza da baseball e tirapugni da cinque persone, preso a calci fino ad essere tramortito. È la dinamica del pestaggio che si è consumato lo scorso 11 ottobre nella centrale piazza Aldo Moro a Casamassima, in provincia di Bari. Sei gli arresti con l'accusa di tentato omicidio aggravato.

Il motivo del pestaggio

Dietro il vile gesto, secondo quanto ricostruito a seguito delle indagini, ci sarebbe la vendetta della ex moglie per alcuni commenti al vetriolo che si sarebbero scambiati gli ex coniugi su TikTok e Instagram. Il 43enne è stato aggredito con una mazza da baseball e un tirapugni da cinque persone che prima hanno danneggiato la sua auto e poi lo hanno accerchiato e colpito ripetutamente, senza fermarsi nemmeno dopo averlo tramortito e lasciato a terra.

«La donna, indispettita e decisa a vendicarsi», scrivono i carabinieri in un comunicato, «aveva chiesto ad alcuni suoi familiari e conoscenti di dare un'esemplare lezione all'ex marito che l'aveva offesa».

Gli inquirenti hanno raccolto gli indizi nei confronti dei sei indagati acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando alcuni testimoni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 10:33

