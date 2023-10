Funeral planner, Lisa Martignetti ha fatto della morte un lavoro: «Bigliettini d'invito, black list e un rifresco: le idee per l'ultimo saluto»

di Redazione web

Dopo la wedding planner, ormai obbligatoria se si sogna un matrimonio perfetto, arriva anche la funeral planner. In Italia, Lisa Martignetti è un punto di riferimento nel settore. La prima (forse l'unica) a occuparsi di organizzare i funerali «così da aiutare famiglie e imprese funebri ad affrontare la morte positivamente». È conosciuta come "la ragazza dei cimiteri", veste sempre di nero e ha 23mila follower su Instagram.

Chi è la funeral planner

Lisa Martignetti ha iniziato il suo progetto insieme al papà, deceduto per una malattia.

«Con il tempo ho coltivato questo grande amore per il cimitero, perché è un luogo di riparo, di sicurezza, di studio, di post produzione delle mie fotografie, di amore e di lettura - ha raccontato in un'intervista -. È un luogo che per molti è un luogo di morte, ma al suo interno regna la vita. Qui trovi tutto, la vita e la morte, trovi la gioia, che vedo per esempio in mia figlia quando saltella tra i vialetti, perché per i bambini diventa un luogo da scoprire, e poi certo, c’è il dolore, ovviamente».

Come si organizza un funerale?

Lisa aiuta le famiglie che hanno appena avuto un lutto, ma è utile anche a pianificare i funerali di chi è ancora in vita e vuole una cerimonia specifica per l'ultimo addio. «È possibile fare dei bigliettini di invito o una black list di persone che non sono gradite», dice. La funeral planner si occupa anche di organizzare un rinfresco, come si fa negli Stati Uniti.

