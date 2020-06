La Pernigotti è salva, lo stabilimento di Novi non chiuderà: il piano presentato al Ministero

La Pernigotti è salva: il piano industriale presentato oggi in videoconferenza al Mise conferma le anticipazioni dei giorni scorsi. Ad agosto partirà la cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per 50 dipendenti a Milano e 59 a Novi Ligure (Alessandria). Nello storico stabilimento dell'azienda dolciaria la proprietà turca porterà la produzione di crema spalmabile e di tavolette di cioccolato con due nuove linee di produzione da affiancare a quelle di torrone e cioccolatini. «È il massimo che si poteva ottenere», esulta Piero Frescucci (rsu Uila Uil). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 22:42

