John Travolta e la danza dei "quattro cantoni", svelato il mistero dei passi cult di Grease

E' molto cambiato rispetto a quel ragazzino filiforme con il ciuffo d'ordinanza e gli acuti degni di un soprano, ma il tocco - il passo, lo shift - è sempre quello: sinuoso e sensuale, tanto da trasformare l'happy end di un film iconico -(1978, celebratissimi i 40 anni) - in un vero e proprio cult.Tutto questo per dire che- ospite tre giorni fa deldi- per presentare il film dove interpreta il padrino italiamericano, su invito del padrone di casa ha dato ampia prova di sé mostrando e ballando i passi finali della danza che chiude il film. Allora lo fece con Olivia Newton-John, semisconosciuta cantante australiana. Al Tonight Show l'ha fatto con Jimmy Fallon (buona prestazione per il presentatore) dandogli istruzioni in diretta: «Right, left, back, back».«Avanti destra, avanti sinistra, dietro destro, dietro sinistro» questi i passi della "Four corners dance", il ballo dei "quattro cantoni".Travolta ha poi spiegato a Fallon che quei passi li propose lui al regista Randal Kleiser a corto di idee.Inutile dire che il video di Tonight show ha fatto il botto sui social