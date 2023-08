Jeff Bezos, il maxi yacht a Procida: pranzo (a sorpresa) alla locanda, ecco cosa ha mangiato

di Redazione web

Tappa obbligatoria a Procida per Jeff Bezos che dopo un giro a Capri si concede di pranzare alla Corricella in una nota osteria di pesce del posto. Questa mattina, infatti, il Koru, il maxi veliero del fondatore e proprietario di Amazon e l'Abeona, insieme allo yacht d'appoggio, sono apparsi in rada davanti a Terra Murata, destando curiosità sull'isola di Arturo.

L'impero di Bezos

Jeff Bezos è approdato nel caratteristico porticciolo isolano a bordo di un tender partito da Capri, il Koru, il veliero da 127 metri di lunghezza e mezzo miliardo di dollari di costo, assieme ad un nutrito gruppo di bodyguard per pranzare alla Locanda del Postino, un caratteristico ristorante procidano i cui proprietari erano stati allertati in mattinata del suo arrivo.

Tramite lo yacht broker napoletano Luise, aveva prenotato un tavolo per il suo nutrito gruppo di amici fra cui c'era anche Kris Jenner, protagonista insieme alla sua famiglia della serie 'Al passo con i Kardashian' e madre, tra gli altri, di Kim Kardashian e Kylie Jenner.

Il pranzo a Procida: tutto il menù

