Isabella Noventa, l'appello della madre a “Chi l'ha Visto?”: «Sono in ospedale, ditemi dov'è il corpo per portare un fiore»

Ofelia, la mamma di Isabella Noventa, dichiara agli inviati di Chi l'ha Visto? da un letto di ospedale: «Io sono ricoverata, ma non gliela do vinta a quelli à. Sono pronta a fare un patto con il diavolo pur di scoprire la verità. Non ho neanche il corpo per portare un fiore alla sua tomba».La donna è stata raggiunta dalla notizia della sentenza nei confronti diSono state confermate le condanne del primo grado, come richiesto dal pm. I due fratelli sono stati condannati a 30 anni, mentre la tabaccaia a 16 anni.I tre imputati sono in carcere dal febbraio del 2016. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato, risale al giugno 2017. Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato trovato, è stata uccisa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Stando alla confessione di Freddy Sorgato, l'autotrasportatore e 'fidanzato' della donna, arrestato un mese dopo, la 54enne segretaria di Albignasego (Padova) sarebbe morta mentre i due si trovavano nella casa dell'uomo, a, in seguito ad un rapporto sessuale estremo, terminato con il soffocamento di Isabella.