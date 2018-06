Scontro tra Polo e Ducati: la moto distrutta nel fosso, grave 32enne

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

COLLOREDO DI MONTE ALBANO (Udine) - Gravetra una auto Volkswagen Polo e una moto: la due ruote finiscenel fosso, grave un uomo di 32 anni. Il tremendo schianto è accaduto in via Codugnella, nel borgo di Caporiacco, nel comune di. Erano circa le 19 di oggi, sabato 9 giugno quando, lungo la strada provinciale 100 sono, entrate in collisione una moto condotta da un giovane centauro del posto e una utilitaria alla cui guida c'era un anziano di 82 anni, anche lui di Colloredo. Ad avere la peggio è stato il 36enne che è finito dentro a un canale, riportandoferite.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto, in codice rosso, l'equipaggio di una autolettiga e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. Le equipe sanitarie, con il fattivo supporto dei vigili del fuoco, hanno soccorso il centauro che è stato stabilizzato e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.L'uomo ha riportato gravi lesioni ed è in; non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Di fatto illeso il pensionato che era alla guida della Polo, medicato sul posto dal personale medico di una ambulanza. Per i rilievi e la viabilità i carabinieri della stazione di Majano, comandata dal maresciallo Silvano Michielin; è accorso anche il sindaco di Colloredo di Monte Albano, il primo cittadino, che ha data la massima disponibiltà.