Perde il controllo della Panda, esce di strada, si schianta contro due auto e muore a 31 anni

Perde il controllo della Panda, esce di strada, si scontra contro due auto e muore. La vittima è un 31enne di Chioggia. L'incidente è avvenuto oggi, 11 novembre, intorno alle 20, a Brondolo lungo la Romea Vecchia. Secondo una prima ricostruzione si tratta della fuoriuscita autonoma della Fiat Panda nera guidata dalla vittima che è finita contro altre due vetture. Malgrado l'intervento dei soccorsi per il conducente non c'è stato nulla da fare. I pompieri arrivati da Chioggia hanno messo in sicurezza la Panda, mentre il medico del Suem ha solo potuto constatare il decesso dell'automobilista. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 23:27

