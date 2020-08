Notte di paura a Budoni: incendio minaccia resort, case sgomberate e centinaia di turisti sfollati

Notte di paura in Sardegna: sono 250 le abitazioni dei villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga, nel comune di Budoni, evacuate precauzionalmente dopo il violento incendio che è divampato alle 22.30 di ieri nella parte alta di Tanaunella e sceso poi sul versante della statale che porta a Posada. Il comune di Budoni ha aperto l'anfiteatro comunale Andrea Parodi per ospitare durante la notte un centinaio di turisti in attesa di rientrare nelle loro abitazioni.

Fuoco nella notte a Budoni frazione Tanaunella pic.twitter.com/mnyAo04qhN — Roberto Parisi (@parisi_015) August 24, 2020

Turisti evacuati nella notte

Nella struttura dell'anfiteatro comunale sono presenti consiglieri comunali, assessori e volontari che hanno sostenuto i turisti sfollati con acqua, servizi igienici, mascherine e disinfettanti. Ancora chiusa la statale SS 125, dove Carabinieri la Polizia Stradale hanno dirottato il traffico sulla statale 131 Dcn. I vigili del fuoco fanno cordone su un lato della strada per impedire che il fuoco passi dall'altra parte.



Per gli uomini del Corpo Forestale, dell'agenzia Forestas i barraccelli, una notte lunghissima: l'area dell'incendio è molto vasta e il maestrale spira forte. Si preparano ad entrare in azione all'alba gli elicotteri del Corpo Forestale.

