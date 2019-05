Iacopo Vigevani, il candidato di Firenze si è iscritto su Grindr a caccia di i voti

Grindr

Mercoledì 22 Maggio 2019, 10:54

«Una parte del mio voto viene da chi è attento alle tematiche ambientali. Come intercettare invece quello attento alle tematiche gay?». E così è nata. «In questo modo - spiega - mi hanno contattato, ed ho contattato, circa mille persone». Una campagna elettorale originale, innovativa ai tempi dei social e delle app. E soprattutto completamente gratuita. «Il problema - racconta Vigevani al Corriere fiorentino - è che volevo occuparmi dei diritti Lgbt ma non sono riuscito a mettere insieme tutte le associazioni».Il pubblico a cui si è rivolto è principalmente composto da uomini gay single. Ma non solo.. E che risposta ha avuto dal pubblico di Grindr? «Qualcuno si è arrabbiato, ma la maggioranza mi ha apertamente sostenuto, mi ha assicurato che mi darà un aiuto. Anche chi ha solo il domicilio in città, mi ha scritto in privato dicendo che cercherà voti per me». E c'è anche chi ha voluto dare qualche idea: «Con 300 di loro sono riuscito a parlare direttamente, a prendere un caffè, a chiacchierare anche solo per qualche minuto».