Alla guida senza patente: non l'aveva mai conseguita. La vettura priva di assicurazione e revisione: maxi multa

Era alla guida di un'auto ma non aveva mai conseguito la patente. Il protagonista della vicenda è un 21enne fermato al volante di un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il ragazzo ha ricevuto una sanzione da 5.100 euro.

Il giovane era stato fermato, nell'ambito di alcuni servizi volti al controllo della sicurezza stradale, dai carabinieri di Livorno all'altezza di Calafuria.

I controlli

Il 21enne, alla richiesta di esibire la patente, spiegano i militari in una nota, ha dichiarato di non averla con sé, ma, in realtà, dagli accertamenti effettuati sul posto, è risultato non averla mai conseguita.

In via dell'Ardenza un'altra pattuglia ha fermato un'auto condotta da un 31enne che è risultato circolare con veicolo non coperto da assicurazione e con revisione scaduta da sette mesi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 18:07

