Giuseppe Auteri, arrestato il boss mafioso: latitante da oltre due anni, catturato a Palermo

Arrestato a Palermo il boss latitante Giuseppe Auteri. Formalmente è ricercato 6 luglio del 2022, quando, dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontrera, scattò l'operazione "Vento" contro il clan di Porta Nuova. Ma in realtà, Auteri, 51 anni, soprannominato "Vassoio", aveva già fatto perdere le sue tracce da alcuni mesi prima degli arresti, a metà settembre del 2021.

Le ricerche erano state estese anche all'estero, ma oggi la sua latitanza è terminata, grazie al Roni, nella zona di Stazione Oreto a Palermo. 'Vassoio' è ritenuto dalla Dda di Palermo un personaggio di rilievo all'interno della cosca. Il pentito Alessio Puccio lo ha definito "uno dei più bravi ragazzi per la cosca al momento perché già ha fatto tanti anni di carcere".

Cosa disse di lui il pentito Puccio

«È un uomo d’onore del mandamento mafioso di Porta Nuova. Incontrera Giuseppe mi diceva che doveva rimanere "serbato" (conservato, nel senso di riservato ndr) cioè di non farsi notare in giro con altre persone». Ecco cosa diceva il pentito Alessio Puccio di Auteri, il boss latitante arrestato lunedì pomeriggio 4 marzo a Palermo dai carabinieri sotto la guida del generale Luciano Magrini.

Il collaboratore aveva anche aggiunto di avere saputo che era «impegnato in una cosa molto importante».

Il commento del Procuratore capo di Palermo

«Un grande merito dell'arresto del latitante Giuseppe Auteri va ai Carabinieri che hanno lavorato benissimo». Lo ha detto all'Adnkronos il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia commentando a cattura del boss mafioso latitante Giuseppe Auteri avvenuta oggi pomeriggio a Palermo. Il Procuratore esprime «soddisfazione per la continuità del lavoro» che la Dda di Palermo sta svolgendo in questi giorni. Domenica 3 marzo la Polizia di Stato ha eseguito nove arresti a Brancaccio, e lunedì i carabinieri hanno arrestato altre 19 persone in una'altra operazione antimafia. «E oggi il latitante», conclude.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 17:49

