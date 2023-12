Uccise l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani: «Sono malato, curatemi». Il giudice nega la perizia

di Redazione web

Giovanni Padovani parla per la prima volta in aula, dove è accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. «Se me lo chiede lei presidente sono disposto a fare qualsiasi test a cui mi vogliate sottoporre. Sono alla sua completa disponibilità. Perché ho capito di essere malato, non sto bene, da solo non ce la faccio, ho bisogno del vostro aiuto, ed è anche questo il motivo per il quale avevamo chiesto di poter andare in una Rems», le parole dell'ex calciatore, che inizialmente si era rifiutato di sottoporsi a perizia disposta a suo tempo dalla Corte d’Assise di Bologna.

Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate dall'ex, Giovanni Padovani chiede la Rems. 'No' dei giudici: in grado di indere e volere

Richiesta rigettata

La Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, ha rigettato la richiesta di integrazione della perizia psichiatrica chiesta dalla difesa di Giovanni Padovani, l'ex calciatore 27enne accusato dell'omicidio di Alessandra Matteuzzi.

Per i giudici, infatti, non ci sono necessità di disporre altri colloqui con i periti, mentre la risonanza magnetica non può ritenersi decisiva e non modificherebbe l'inquadramento diagnostico dato dai periti.

La Corte ha poi fissato due udienze, il 12 e il 22 gennaio 2024, per proseguire l'istruttoria con l'esame dell'imputato, ove fosse presente, e poi iniziare la discussione.

Il 27enne è accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto 2022 sotto casa, a colpi di martello, e 'panchinate'.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA