Giornata Mondiale del Bacio, le frasi celebri che continuano a far sognare

Bacio, oggi si festeggia la giornata mondiale

Una particolare quest'anno . Il gesto più bello di cui abbiamo sentito e continuiamo a sentire la mancanza è protagonista in molti film. Tante le scene romantiche che ci hanno fatto sognare al cinema come il finale dila pellicola dila cui colonna sonora porta la firma di Ennio Morricone. Accanto alle immagine iconiche, prima fra tutte quella del bacio dicon sullo sfondo l'incendio di Atlanta, ricordiamo le frasi più celebri tratte dal grande schermo e dalla letteratura.“Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? un apostrofo rosa fra le parole t’amo…” Edmond Rostand (1868-1918)“In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto” Pablo Neruda (1904-1973)“Baci da Dio!”. “Beh, si’… Lui ha preso tante cose da me!” Woody Allen"Cos'è un bacio? Un apostrofo rosa. ... Un apostrofo rosa fra le parole “t'amo”…" (Edmond Rostand).“Un uomo che riesce a guidare in modo sicuro mentre bacia una bella ragazza semplicemente non sta dando al bacio l’attenzione che merita.” Albert Einstein (1879-1955)“I baci sono ciò che resta della lingua del Paradiso” Joseph Conrad (1857-1924)“Il bacio è il modo più sicuro di tacere dicendo tutto” Guy de Maupassant (1850-1893)“Non chiudere mai le tue labbra a coloro che hanno già aperto il tuo cuore” Charles Dickens (1812-1870)"Nella vita d’ognuno c’è sempre un bacio che non si dimentica". (Audrey Hepburn e George Peppard dal film: Colazione da Tiffany, 1961)"E non mi baciare! Lo sai, no, che nun me piace il bacio! I baci li danno le femminucce e gli uomini sessuali". (Roberto Benigni, in Johnny Stecchino, 1991)"Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri". (Gabriel Garcia Marquez)"Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno". (Charles Baudelaire)"Il bacio del vero amore è la cosa più potente del mondo". (La bella addormentata nel bosco)"Dovresti essere baciata e da qualcuno che sa come". (Via col vento)Lache ricade il 6 luglio, è una ricorrenza celebrata per la prima volta in Gran Bretagna esattamente 30 anni fa. La Giornata mondiale del bacio è stata istituita a partire dal 1990 per sottolineare l‘importanza di questo gesto che ha racchiude tanti significati diversi.