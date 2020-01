Mercoledì 8 Gennaio 2020, 15:58

Ieri alle 20 la commessa del negozio Oro Fino all'interno del Centro Giotto disi è accorta che un cliente era riuscito a rubare con un uncino di metallo una collana in esposizione. L'ha inseguito per tutta la galleria commerciale ed è riuscita a bloccarlo anche grazie all'aiuto di un collega di un altro negozio. L'uomo, un 25enne moldavo residente a Thiene, Vasile Porojan è stato arrestato per furto aggravato.