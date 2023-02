Colpito da un fulmine mentre passeggia sul lungomare in Salento: è in fin di vita

di Redazione web

Colpito da un fulmine in acqua a Lido Marini, nel Salento, un 33enne di Sannicola. Trasportato d’urgenza in ospedale a Tricase, lotta tra la vita e la morte. La saetta improvvisa è caduta in mare e l’elettricità scaricata ha colpito l’uomo intento a passeggiare sul bagnasciuga. Il 33enne è crollato in acqua, ma per sua fortuna la scena è stata notata da alcuni amici e da due ragazze che sono corse in suo soccorso. Immediata anche la richiesta d’intervento ai sanitari del 118.

La corsa in ospedale

L’uomo in arresto cardiaco è stato portato in spiaggia e gli sono state praticate le prime manovre di soccorso dalle due ragazze, guidate telefonicamente dalla centrale operativa del 118. In breve sul posto sono arrivati i sanitari e gli operatori della croce rossa. Evidenti i segni sul corpo lasciati dalla scarica elettrica. Il cuore dell’uomo dopo ripetuti tentativi di rianimazione ha ripreso a battere ed è stato quindi trasferito in codice rosso all’ospedale di Tricase.

#Lecce Passeggia sul lungomare e viene colpito da un fulmine: è in fin di vita https://t.co/NYe0ySpv70 — Leggo (@leggoit) February 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA