La parata dei Fori Imperiali con il volo delle Frecce Tricolore e la sfilata delle forze armate è l'appuntamento clou dei festeggiamenti per la Repubblica italiana. Il neo premier Agiuseppe Conte, lasciando casa per partecipare alle celebrazioni, ha rivolto un pensiero ai cittadini: il 2 Giugno «è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti». Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la festa della Repubblica.