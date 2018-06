Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undella Brigata Folgore, con un adi 400 metri quadrati, è atterrato su via dei Fori Imperiali alla chiusura della sfilata per le celebrazioni del 2 giugno.Antonio De Caro, presidente dell'Anci e Valentina Pontremoli, sindaco di Bardi (Pr), il più giovane d'Italia, hanno consegnato simbolicamente al presidente della Repubblica un Tricolore in rappresentanza degli oltre 8.000 sindaci italiani.