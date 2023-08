Erika Bravi, 45 anni, scomparsa a Marsiglia. I genitori: «Picchiata dall'ex marito, voleva tornare in Italia con i figli»

di Redazione web

Da 15 giorni Rita e Zelio Bravi attendono nella loro casa di Forlì notizie della figlia Erika, 45 anni, che vive a Marsiglia, dove sono cresciuti i due figli avuti con l'ex marito, un uomo di nazionalità marocchina. La donna risulta scomparsa.

I due si erano lasciati circa un anno fa - hanno raccontato i genitori della donna a Il Resto del Carlino -, dopo una convivenza diventata problematica anche perché l'uomo in un caso l'aveva picchiata. Erika allora si era trasferita in un altro appartamento. Proprio in questo periodo sarebbe dovuta rientrare a Forlì per qualche giorno. Se della donna non si hanno più notizie dal 25 luglio, pochi giorni dopo l'uomo e i due figli sono partiti per il Marocco, per un viaggio già programmato.

Benzina e diesel, stangata sull'estate: prezzo su di 3-5 cent in pochi giorni. «Pieno costa 6 euro più del 2022»

L'ultimo contatto di Erika con i genitori

L'ultimo contatto di Erika con i suoi genitori - hanno raccontato i familiari di Erika al quotidiano - è avvenuto nel primo pomeriggio del 25 luglio, una telefonata abbastanza breve, di pochi minuti.

I timori sono tanti

Ma i timori sono tanti. Rita e Zelio Bravi hanno allertato la polizia francese e denunciato la sua scomparsa anche a Forlì, inoltre hanno chiesto l'aiuto del 'Comitato scientifico ricerca scomparsì.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA