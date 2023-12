Studente trovato morto in casa dopo il Natale con i parenti, Domenico aveva 22 anni: mistero sulle cause, disposta l'autopsia A dare l'allarme sono stati alcuni amici che non riuscivano a contattarlo







di Redazione web Sarà eseguita domani mattina, giovedì 28 dicembre, l'autopsia sul corpo di Domenico Buonamico, lo studente di 22 anni ritrovato senza vita ieri sera nel suo appartamento in via Montenegro, strada del quartiere Umbertino di Bari. A eseguire gli accertamenti autoptici, disposti dal magistrato della procura barese Desirèe Digeronimo, sarà il professore Antonio De Donno dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Mistero sulla morte Gli accertamenti aiuteranno gli inquirenti a stabilire le cause del decesso anche se non è escluso possa essere stato causato da un malore improvviso. Il 22enne, iscritto alla facoltà di Ingegneria, è stato trovato riverso sul pavimento del bagno. A dare l'allarme sono stati alcuni amici che non riuscivano a contattarlo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Morto dopo il Natale con i parenti Domenico era stato a Foggia il giorno di Natale, per passare il 25 con i parenti. Poi, era tornato a Bari, dove studiava. Il 22enne potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava in bagno e sarebbe poi caduto sbattendo la testa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 19:49

