Colori delle Regioni, Puglia e Sardegna sperano: Val d'Aosta verso zona rossa. Iss: «Rt risale a 0,85, cala incidenza»

Risale leggermente l'indice Rt nazionale di contagio da coronavirus in Italia. Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile, l'Rt che la scorsa settimana era a quota 0,81, torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana precedente. Continua a scendere invece l'incidenza, ora a 146 su 100mila abitanti rispetto al 157 della scorsa settimana.

Tre Regioni verso il cambio di colore

Intanto per oggi è attesa l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che assegna i colori alle regioni. In un'Italia prevalentemente gialla, colore scattato lo scorso lunedì 26 aprile, sono pochissime le regioni destinate a cambiare colore. Fari puntati su Sardegna (che è in zona rossa e potrebbe passare in arancione), Valle D'Aosta (che potrebbe diventare l'unica regione in zona rossa) e Puglia (che sogna la zona gialla dopo diverse settimane critiche). «Il dato nazionale risente di situazioni regionali piuttosto eterogenee: la variazione percentuale dei nuovi casi aumenta in 3 Regioni e crescono i casi attualmente positivi in 5 Regioni», ricordava già ieri il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

Nessuna regione a rischio alto

Migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia, con nessuna Regione a rischio alto. Undici Regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 10 Regioni hanno una classificazione di rischio basso. Tre Regioni (contro 4 della settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre di tipo 1.

Terapie intensive, 8 regioni sopra soglia

Scende ancora, ma rimane comunque alto, il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 8 contro le 12 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è uguale alla soglia critica (30%). Quello in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente ed è sotto la soglia critica (32% rispetto al 40% della soglia). Si registra dunque una diminuzione nel numero di persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 3.151 (20/04/2021) a 2.748 (27/04/2021). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente ed il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 23.255 (20/04/2021) a 20.312 (27/04/2021).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA