Covid, il bollettino di mercoledì 6 luglio 2022: 107.786 nuovi casi e 72 decessi. Tasso di positività al 28,4%

Covid, il bollettino di mercoledì 6 luglio 2022. Sono 107.786 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 132.274 di ieri, per un totale di 19.048.788 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 72, contro i 94 di ieri, per un totale di 168.770 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 380.035, contro i 464.732 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 28,4 per cento, contro il 28,5 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.146.034. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 325, due in più rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 8.220, 217 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 51.183, per un totale di 17.733.984 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Campania (13.923), Lombardia (13.681) e Lazio (11.257).

Lombardia, il bollettino: 13.681 nuovi positivi e 12 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 52.763 tamponi effettuati, sono 13.681 i nuovi positivi (25,9 per cento). Aumentano di 3 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre sono 68 più di ieri quelli nei reparti. Si registrano 12 decessi, per un totale di 40.898 dall'inizio della pandemia. Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a Milano i nuovi positivi sono 4.529, di cui 1.755 in città. In provincia di Brescia si registrano 1.691 nuovi casi, a Varese 1.232, a Monza e Brianza 1.223, a Bergamo 1.065, a Pavia 755, a Como 742, a Mantova 580, a Cremona 502, a Lecco 380, a Lodi 363 e a Sondrio 177.

Lazio, il bollettino: 11.257 nuovi positivi e 7 morti

«Oggi nel Lazio su un totale di 41.847 tamponi, si registrano 11.257 nuovi casi positivi (-2.298), sono 7 i decessi (-5), 736 i ricoverati (+15), 65 le terapie intensive (+3) e +6.925 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.467». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 1.963 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 1.845 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 1.659 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 584 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 857 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 1.046 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Nelle province si registrano 3.303 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 944 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl di Latina 1.545 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 279 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Viterbo sono 535 i nuovi casi e 1 decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 17:55

