Costa Concordia, 12 anni fa il naufragio: le incredibili immagini dell'intervento dei vigili del fuoco

«Dodici anni fa in condizioni estreme riuscimmo a salvare le tante persone bloccate nella Costa Concordia naufragata di fronte all'Isola del Giglio. Oggi il pensiero del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è per le 32 vittime di quella tragedia», questo il tweet pubblicato dai Vigili del Fuoco.

Il ricordo

L'Isola del Giglio, oggi 13 gennaio, ricorda il 12mo anniversario del naufragio della Costa Concordia, in cui morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La commemorazione prevede alle 12 la messa in suffragio delle vittime, nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto, alle 13 la deposizione di una corona in mare di fronte a punta Gabbianara ed alle 21:30 la fiaccolata al porto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 10:04

