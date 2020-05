L'Oms avverte: «Rischiamo un nuovo lockdown». Il paziente 0 in Europa forse un francese

Ristoratori protestano contro il lockdown e vengono multati in diretta tv

che stiamo vivendo da un paio di giorni in Italia, ci vorrà la massima cautela e attenzione, perché dietro l'angolo: a dirlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità, con il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus che oggi, nel consueto briefing sul coronavirus, ha lanciato l'allarme. «Il rischio diresta molto reale se i Paesi non gestiscono la transizioni con estrema attenzione e con un approccio a fasi», ha detto.«La pandemia di Covid-19 alla fine passerà, ma non si potrà tornare alla situazione di prima, al 'business as usual'. Non possiamo continuare a correre per finanziare il panico, dobbiamo preparaci lungo la strada», ha aggiunto Ghebreyesus. «Mentre lavoriamo per rispondere a questa pandemia - ha sottolineato - dobbiamo anche lavorare di più. Adesso abbiamo l'opportunità per gettare le basi per sistemi sanitari resilienti nel mondo». «Se abbiamo imparato qualcosa dal Covid-19 è che investire nella sanità ora salverà vite dopo», ha sottolineato il direttore generale dell'Oms. «La storia giudicherà tutti noi non solo su come siamo usciti da questa pandemia, ma anche sulle lezioni che abbiamo imparato e le azioni che abbiamo intrapreso una volta che è passata».È «possibile» che il primo caso in Europa di coronavirus sia quello dell'uomo francese a fine dicembre ma «servono maggiori informazioni», ha aggiunto la dottoressa dell'Oms Maria Van Kherkhove nel consueto briefing sul Covid-19. «Potrebbe anche trattarsi di un falso positivo ma è possibile anche che si tratti di un contagiato. D'altra parte a Wuhan i primi casi erano stati individuati all'inizio di dicembre, quindi può essere che allora qualcuno abbia viaggiato dalla Cina in Europa» e portato il virus.