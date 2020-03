Coronavirus, Camihawke: «Non usate le mascherine a sproposito, ci sono persone a cui servono veramente»

starò attenta a non mettere le mani in bocca o a grattarmi gli occhi, le laveró e disinfetteró con frequenza e cercheró non avere particolari contatti ravvicinati

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossarla SOLO se si sospetta di aver contratto il coronavirus oppure se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione

Ci sono veramente molte persone che necessitano di mascherine quotidianamente: immunodepressi gravi, lavoratori a stretto contatto con gas nocivi o polveri, personale sanitario e molti altri. Vista la loro scarsa reperibilità per sciacallaggio, usarle a sproposito non mi sembra un’idea brillante

