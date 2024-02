«Ero titolare di uno studio di commercialista da 15 anni, ho lasciato tutto per lavorare con gli asini in campagna e sono felice»

di Redazione web

Dal lavoro nel suo studio di commercialista, avviato da sola e portato al successo in 15 anni, a quello con gli asini immersa nella natura. Nella vita di Elisa Lorenzani, a un certo punto, c'è stato un episodio che l'ha spinta a decidere di dare una svolta al suo destino. Un regalo da parte del marito: due asini. Con loro tutto è cominciato: era il 2011 e le sue giornate erano scandite dal ritmo della sua attività in centro a Parma, ma la sera tornava a casa a Talignano, accanto al parco regionale dei Boschi di Carrega, e al mattino prima di entrare nel vortice dei numeri passava a prendersi cura dei suoi animali.

La nuova vita

«Una mattina sono andata dall’asina Giannetta, a salutarla e a darle da mangiare prima di andare in studio in città. Ero così felice, così grata di essere stata oggetto di questo dono», racconta a Repubblica. Ma non si trattava di un morso per ferire: «Da lì è come se mi avesse aperto gli occhi: l’asino infatti morde così per imbrancarti (per accoglierti nel branco, ndr). Era un messaggio. Da lì a un anno ho venduto lo studio, e ho seguito l’asina».

«Adesso abbiamo la fattoria didattica AsiNando, in onore di mio padre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA