Cade colpito con un pugno in faccia da un 18enne: Giuseppe, 75 anni, muore dopo 5 mesi di agonia

Era stato colpito con un pugno in pieno viso lo scorso 20 gennaio da un giovane di 18 anni. Ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli oggi è morto a causa delle ferite riportate in quella aggressione. Giuseppe Zizzi, 76 anni, davanti a un bar di Pianura, rimase vittima dell'attacco di un 18enne incensurato del posto che i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme a quelli della stazione di Pianura arrestarono poco dopo.

La vittima

La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita nel II Policlinico per l'autopsia. Zizzi, nativo di Ostuni, in Puglia, battè con la testa a terra riportando lesioni multiple al cervello. Venne operato ed è rimasto per diverso tempo in prognosi riservata, ricoverato prima nel reparto di Terapia intensiva e poi in quello di Neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli.

Ucciso a coltellate a 17 anni, il papà di Giuseppe: «Quell'assassino aveva dei precedenti, intervenga il ministro Salvini»

I fatti

Il fatto, rimasto senza un perchè, in pochi attimi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA