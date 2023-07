Claudia Conte ambasciatrice della cultura e del Made in Italy in Canada

L'Italian Contemporary Film Festival (ICFF), Festival del cinema italiano in Canada giunto ormai alla sua XI edizione, ospiterà nella settimana conclusiva l’attivista per i diritti umani, scrittrice e opinion leader Claudia Conte. Il Lavazza IncluCity Festival, diretto da Cristiano De Florentiis, si svolge dal 27 giugno al 22 luglio, presso il Distillery District di Toronto e promuove l’eccellenza italiana nel mondo, coinvolgendo la vasta comunità di italiani presenti sul territorio canadese. La promozione del Made in Italy viaggia attraverso non solo il cinema, ma anche la moda, l’enogastronomia, l’arte, la musica e la cultura italiana.

Ospite d’eccezione per la serata finale la signora della moda Anna Fendi. Conte, ideatrice e volto di Women in Cinema Award, progetto che valorizza il talento femminile nelle importanti kermesse della Mostra del Cinema di Venezia e la Festa del Cinema di Roma, vanta una partnership con l’ICFF.



Conte tornerà sul palco dell’ICFF : “Le relazioni tra Italia e Canada sono caratterizzate da vincoli storici di lunga data. Emblematica è infatti la presenza in Canada di una grande e dinamica comunità di italo-canadesi. Anche io sono molto legata a queste terre che dal dopoguerra hanno dato nuova casa e radici anche a parte della mia famiglia. Sono sempre entusiasta di partecipare all’ICFF perché è una realtà importante che promuove il dialogo interculturale e condivide la cultura, i valori e l’eredità italiani permettendo ai più giovani di conoscere meglio le loro origini. Accompagnare in questa kermesse una grande donna e professionista come Anna Fendi un grande onore”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 18:09

