Cinque incontri on-line su trasparenza e la lotta alla corruzione negli appalti. E’ l’iniziativa di Transparency Italia

Cinque incontri on-line su temi che riguardano l'integrità, la trasparenza e la lotta alla corruzione negli appalti. E’ l’iniziativa di Transparency Italia, organizzazione che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione in ogni settore e ambito, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare gli operatori economici ad applicare principi etici condivisi. A partire dal 3 giugno alle 18.00, l’appuntamento è ogni martedì e giovedì per fare quattro chiacchiere con esperti del settore che racconteranno le loro esperienze, per capire come ognuno di noi può intervenire ed essere partecipe della cosa pubblica. Tanti i temi affrontati: Il whistleblowing, con l’assistenza di Transparency per chi decide di segnalare casi di corruzione con un percorso sicuro; l'accesso agli atti, uno strumento per aiutare i cittadini a mobilitarsi contro la corruzione; gli open data per un’informazione trasparente e il monitoraggio civico. “Pubblica amministrazione e settore privato - spiega il direttore di Transparency Italia Davide Del Monte - dovrebbero mettere in pratica nuovi modelli di trasparenza e responsabilità in grado di rendere immediatamente conoscibile ogni relazione tra loro: appalti, forniture di servizi, consulenze o altro. Trasparenza e capacità di rispondere alla cittadinanza sono stati vissuti fino ad oggi come ‘orpelli estetici’, sarebbe bello vederli trasformati da domani in veri pilastri dell’attività pubblica e privata. E ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di conoscere ogni minimo dettaglio nei rapporti tra amministrazione e imprese”



3 giugno 2020 ore 18.00 → Partecipazione civica; quando il cittadino può fare la differenza Con Davide Del Monte (Direttore di Transparency Italia) e Andrea Menapace (Direttore di CILD) 9 giugno 2020 ore 18.00 → Whistleblowing: come una segnalazione può fermare la corruzione 11 giugno 2020 ore 18.00 → Accesso agli atti: la trasparenza nelle mani dei cittadini Con Laura Carrer (Esperta di FOIA per Transparency Italia), Claudio Cesarano (Program Specialist OSIFE) e Pierdavide Pasotti (Investigations and Research Unit Head di Greenpeace Italia) 16 giugno 2020 ore 18.00 → Gli open data per un’informazione trasparente Con Andrea Borruso (Presidente di OnData) e Riccardo Saporiti (Giornalista Freelance per Infodata – il Sole24ore, Wired, VareseNews) 18 giugno 2020 ore 18.00 → Monitorappalti: cittadini in prima fila per la trasparenza Con Paola Dottor (Communication Officer di Transparency Italia), Valeria Ferraris (Project Manager di Amapola) e Cinzia Roma (Esperta di People Engagement per Action Aid Italia) Programma completo su http://monitorappalti.it/notizia/arriva-lintegrity-lab dove è possibile registrarsi e vedere anche gli interventi registrati. Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 17:28

