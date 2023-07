Chiara Gualzetti uccisa a Bologna, morta anche la mamma. Il dolore del papà: «Pure Giusi è volata via, vivo in un incubo»

di Redazione web

Dopo Chiara, anche Giusi. La famiglia Gualzetti vive un dramma senza fine. Vincenzo, il papà della 15enne uccisa a Bologna due anni fa, ha annunciato la terribile notizia su Facebook. «Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo». Così Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, la 15enne uccisa il 27 giugno 2021 nel parco dell'Abbazia di Monteveglio (Bologna) da un 16enne, ha annunciato sulla pagina Facebook 'Giustizia per Chiara' la morte della moglie Giusi.

Il matrimonio a giugno

I due si erano sposati lo scorso 9 giugno.

Il giovane killer, che dal giorno dell'omicidio è in carcere al Pratello, confessò poi agli inquirenti di aver agito perché guidato da un demone. A marzo di quest'anno per il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, è stata confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi.

